Sınırda bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “10 Ekim 2018 günü Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrası Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, Türkiye topraklarından Irak topraklarına geçmeye çalışan 1 şahıs ve 1 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanı üzerinde bulunan malzemeleri yere atan şüpheli şahıs, arazinin engebeli olmasından faydalanarak kaçmıştır. Arazide yapılan aramada, yük hayvanından atılan bin 250 adet av tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.