Sınırda cennet hurması hasadı

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ilk defa yetiştirilen cennet hurması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde 3 dekarlık alan üzerinde 'Trabzon Hurması' olarak da bilinen cennet hurması yetiştiriciliği için 4 örnek bahçe kuruldu. Deneme amaçlı 3 yıl önce dikilen fideler, bu yıl mahsul vermeye başladı. Beklentinin üzerinde bir verim elde edilirken, önümüzdeki yıllarda tüm bölgeye yetecek kadar verim elde edilmesi bekleniliyor.

Örnek bahçe sahiplerinden Şaban Taş, Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurdukları bahçede bu yıl ürün elde ettiklerini söyledi. Taş, “Çok şükür diktiğimiz ağaçlarda oldukça iyi verim aldık. Ortalama her bir ağaçtan 5 kasa ürün aldık. Bakımı oldukça rahat bir ağaç. Zahmeti yok denecek kadar az. Hem ailemiz için hem de satacak kadar ürün elde ettik. Ben diğer boş kalan arsamıza da hurma ağaçlarını dikmeyi düşünüyorum. Biz çiftçilere yardımlarını esirgemeyen başta tüm yetkilere teşekkür ediyorum” dedi.

Bahçe sahiplerinden Eyüp Sevmiş ise, ilçede cennet hurması yetişeceğine ilk başlarda inanmadıklarını belirterek, “Bizim buranın kışları çetin geçtiği için olacağına ihtimal vermedik. Fakat 3. yılda bizlerde şaşırdık. Çok güzel mahsul aldık. Bu imkanı bizlere sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.