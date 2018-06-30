Sınır’da hizmet atağı başlatıldı

İlçenin değişik noktaları ilk defa Çukurca Belediyesi tarafından modern çeşmelere kavuşturuldu. Zap suyu kenarında ise ailelerin dinlenebileceği mesire alanın hizmete açılması ise ilçe sakinlerini sevindirdi. Irak’a uzanan Zap suyu kenarında inşa edilen mesire alanı ve içindeki çocuk oyun grupları ilçeye ayrı bir renk kattı. Daha önceleri sağlıksız kaynaklardan içme suyu ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten mahalle sakinleri yeni yapılan çeşmeler sayesinde rahatlıkla bu modern çeşmelerden içme suyu ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylediler. Zap vadisi kenarında kurulan mesire alanı içinde Çukurca kaymakamlığı ve Çukurca Belediye Başkanlığına teşekkür ettiler.