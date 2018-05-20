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20 Mayıs 2018 20:22

Sınır’da karadeniz fırtınası esti

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerine Karadenizli sanatçı Recebim konseri damgasını vurdu.

Sınır’da karadeniz fırtınası esti

20 Mayıs 2018 20:22


Kaymakamlık önünde devam eden Ramazan etkinliklerinde ilçe kaymakamı Temel Ayca, eşi Gökçe Nazlı Ayca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abacı, ilçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve ilçe Milli Müdürü Ceyhan Doğan ve ilçe sakinleri katıldı.


İlçe sakinleri ile iftar yemeğinin yemesinin ardından sahne alan Karadenizli sanatçı Recebim sahnede adeta fırtına gibi esti. İlçe sakinlerinin ayakta alkışladığı Karadenizli sanatçı birbirinden güzel şarkıları ile adeta sınır boylarını inletti.


Renkli görüntülere sahne olan Karadenizli sanatçı Recebim konseri ilçe sakinleri tarafından beğeni ile izlendi.


Huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte ilçede sosyal ve kültürel faaliyetlerin ağırlık kazandığını ifade eden ilçe sakinleri bu güzel Ramazan şenliklerini tertipleyen Çukurca kaymakamlığı ve belediye başkanlığına teşekkür ettiler.


Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara, mısır, dondurma yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu.




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