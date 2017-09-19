Sınırda pirinç hasadı

Çukurca’nın önemli geçim kaynaklarından olan ve ilçe merkezi ile bazı köylerde yüzlerce dönümde ekilen pirincin hasadına başlandı. Bundan 30 yıl önce ilçede yaşayan nüfusun yüzde 70’inin geçim kaynağının pirinç olduğunu ifade eden Çukurcalılar, “Bir zamanlar Hakkari olmak üzere bölgedeki birçok ilin pirinç ihtiyacı buradan karşılanıyordu. Pirincimizi hasat edip bir kısmını kendimize saklıyorduk. Şu anda arazilerimizin sadece yüzde 10’unu kullanabiliyoruz. Ama bölgedeki çatışmaların sona ermesi ile birlikte köylülerin büyük bir kısmı tekrar pirinç ekimi yapacak. Tek isteğimiz, ülkemizde huzur ve barışın sağlanmasıdır” şeklinde konuştular.