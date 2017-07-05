Sınırda playstation oyun salonu açıldı

Ferset Kılıç isimli bir vatandaşın İş-Kur’dan aldığı 36 bin TL’lik engelli hibe desteği ile Köprülü köyünde playstation oyun salonunu açtı. Sınırda ilk defa açılan playstation oyun salonunun açılışını Hakkari İş-Kur Şube Müdürü Tuncay Özdemir, İş ve Meslek Danışmanı Kerevan Açar ve Züleyha Çiftçi birlikte yaptılar. Köprülü köyünde yaşayan gençler, böyle bir proje dahilinde playstation oyun salonunun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sosyal aktivite olarak köylerine oyun salonunun açılmasının kendileri için çok güzel olduğunu söylediler.