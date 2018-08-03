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03 Ağustos 2018 10:54

Sınır’da sarıkız örümceği paniği

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde son günlerde sıkça rastlanan sarıkız örümceği nedeniyle panik yaşanıyor.

Sınır’da sarıkız örümceği paniği

03 Ağustos 2018 10:54


Türkiye’de son günlerde çeşitli illerde rastlanan sarıkız örümceği paniğe neden oldu. Çok tehlikeli bir tür olan sarıkız örümceği (camel spider), Türkiye’de daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.


Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek türü, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sarıkız örümceğinin zehriyle bir insanı öldürebileceğini belirten uzmanlar, bu örümceğe karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.


Uzmanlar, ”Ülkemizde Güney Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde sık şekilde gözlemlenen bir türdür. Etle beslenmeyi seven bu canlı deve örümceği olarak da bilinir. Örümcek akrep ile beslenir. Sarıkız örümceği soktuğu anda anlamak zor olabilir. İlerleyen saatlerde meydana gelen belirtileri insanlarda sorun yaşatır” şeklinde konuştu.


Son günlerde Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde de sıkça görünen sarıkız örümceğinin evlere girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından öldürüldüğü belirtildi.




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