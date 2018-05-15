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15 Mayıs 2018 09:34

Sınırın ‘örnek’ emniyet müdürü

Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, sınırda halkla kaynaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Sınırın ‘örnek’ emniyet müdürü

15 Mayıs 2018 09:34


Yaklaşık 8 bin 500 nüfusa sahip, bir zamanlar top ve silah seslerinin hiç eksik olmadığı Çukurca ilçesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde artık huzuru yaşıyor. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar dışarıda dolaşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler ise halk ile güvenlik güçlerini daha fazla birbirine bağlıyor.


Kaymakam Temel Ayca başta olmak üzere jandarma ve polisin birlik ve beraberlik içerisinde halkla kaynaşmasının en güzel örneğinin sergilendiği ilçede, güvenlik güçlerinin halkla dayanışması ise adeta düşman çatlatıyor.



Sınırın örnek müdürü


Evli ve 3 çocuk babası olan ve yaklaşık 10 aydır Çukurca İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Oktay Kapsız, ilçe sakinleri tarafından ‘örnek polis’ seçildi. Kısa sürede ilçe sakinlerinin sevgisini kazanan ve herkes tarafından sevilen Müdür Kapsız, yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerde halkla iç içe olması ve yöredeki çocuklara yaklaşımıyla takdir topluyor.


İlçe sakinleriyle zaman zaman kahvehanede oturarak sorun ve sıkıntılarını dinleyen, taziye ve düğün törenlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Müdür Kapsız, sınırda örnek bir davranış sergiliyor.


İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’ın göreve başladığı günden beri ilçede huzurlu bir ortam olduğunu belirten ilçe sakinleri, ilçedeki bu atmosferi Kaymakam Temel Ayca ve güvenlik güçlerine borçlu olduklarını ifade etti.


Bir süre önce Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 30 çocuğun sünnet olduğu “Kirvem Polis” sünnet şöleninde İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden bazı ilçe sakinleri, sınırdaki huzur ortamından çok memnun olduklarını söyledi.




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