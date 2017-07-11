Sivrisineklerle mücadelede ortalığı gaz kapladı

Bu sırada her yeri beyaz gaz bulutu kapladı.

Yaz aylarının baş belası sivrisinekler, Çukurca ilçesini adeta istila etti. Sıtma başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olan sivrisineklerle mücadele için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Son günlerde ilçe sakinlerinin uykularını kaçıran sivrisinekler için Çukurca Belediyesi her akşam düzenli olarak ilaçlama yapıyor. İlçenin en işlek caddelerinde belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama çalışması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Esnaflar ve yoldan geçen bazı vatandaşlar ilaçlama çalışması nedeniyle yer yer zor anlar yaşaması, o anlar saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.