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11 Temmuz 2017 11:00

Sivrisineklerle mücadelede ortalığı gaz kapladı

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde belediye ekipleri tarafından sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Sivrisineklerle mücadelede ortalığı gaz kapladı

11 Temmuz 2017 11:00

Bu sırada her yeri beyaz gaz bulutu kapladı.


Yaz aylarının baş belası sivrisinekler, Çukurca ilçesini adeta istila etti. Sıtma başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olan sivrisineklerle mücadele için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.


Son günlerde ilçe sakinlerinin uykularını kaçıran sivrisinekler için Çukurca Belediyesi her akşam düzenli olarak ilaçlama yapıyor. İlçenin en işlek caddelerinde belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama çalışması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Esnaflar ve yoldan geçen bazı vatandaşlar ilaçlama çalışması nedeniyle yer yer zor anlar yaşaması, o anlar saniye saniye cep telefonu ile kayda alındı.




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