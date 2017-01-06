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06 Ocak 2017 13:35

Soğuk hava kalorifer peteklerini vurdu

Soğuk hava kalorifer peteklerini vurdu

06 Ocak 2017 13:35

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların kendini göstermeye başladığı Hakkari’de ısınma sorunları başladı.
Kent merkezinde bazı okullarda, işyerlerinde ve evlerde dondurucu soğuklar nedeniyle kazan dairelerindeki teknik sorunlar nedeniyle büyük ısınma sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Kazan dairelerinde onca yakıt kullanmalarına rağmen derecenin 50 ile 60’ı geçmediği için ısınma sorunu ile karşı karşıya bulunduklarını belirten kaloriferciler, en büyük sıkıntıyı ise kendilerinin yaşadığını ifade ettiler. Hakkari’de kalorifercilik yaparak geçimini sağlayan bazı vatandaşlar, ”Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar baş gösterdi. Ne kadar yakıt kullanırsak kullanalım kalorifer kazanının derecesi 50 ile 60’i geçmiyor. Durum bu olunca dolaysıyla petekler az ısı veriyor. Gerek bina sahipleri gerekse binada kalanlar bize tepki göstererek soğuktan donduk diyorlar. Ama biz elimizde geleni yapıyoruz. Kazanlar bir türlü ısınmıyor” şeklinde konuştular.
Hakkari’deki bazı veliler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak okullardaki kaloriferlerin az yandığı için çocuklarının üşüdüğünü belirterek ısınma sorununa bir çare bulunmasını istediler. Kurum yetkilileri ise ısınma sorununun çözülmesi için ellerinde geleni yapmaya çalıştıklarını söylediler.



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