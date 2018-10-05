STK başkanlarından din görevlilerine ziyaret

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sefer Özatak, Diyanet -Sen Şube Başkanı Yasin Aşkan ve Toç Bir -Sen Şube Başkanı İsmail Tunç, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” vesilesiyle Kur'an kursları, camiler ve akabinde Hakkari İl Müftülüğünü ziyaret ettiler. İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve Müftü Yardımcısı Osman Doğan ile bir araya gelen Eğitim Bir-Sen, Diyanet-Sen ve Toç Bir-Sen başkanları, din görevlilerine çikolata ve çiçek takdim ederek, haftalarını tebrik ettiler.