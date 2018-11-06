Sümbül Dağı'na kar yağdı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Sümbül Dağı, etkili olan yağışlar sonucu beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3487 rakımlı Sümbül Dağı da etkili olan yağışlar sonucu beyaza büründü. Beyaz görüntüsüyle kent merkezine ayrı bir renk katan Sümbül Dağı, manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor.

Havaların aniden soğuduğunu belirten vatandaşlar, ilk defa bu denli soğuklarla karşılaştıklarını söylediler.