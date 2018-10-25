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Sümbül engelliler farklı galip

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yoluna emin adamlarla devam ediyor.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı deplasmanda Diyarbakır Ortopedik Engelliler Basketbol takımını 72-16‘lık ezici bir farkla mağlup etti.


Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, bu hafta Hakkari Gençlik Hizmetleri Kapalı Spor Salonunda Cumartesi günü saat 13: 00‘te konuk edeceği Kızıltepe Engelliler Basketbol Takımını ağırlayacaklarını, bu müsabakanın 2. lige terfi için önemli ve çekişmeli bir müsabaka olduğunu ifade etti. Başkan Ertuş, takımın moral ve motivasyonu için tüm sporseverleri müsabakaya davet etti.

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