Sümbül engelliler sesiz sedasız lige başladı

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından verilen kahvaltıda bir konuşma yapan Kulüp Başkanı İlhan Ertuş, Hakkari'de 18 yıldır çeşitli engelli sporu branşında sayısız başarıya imza attıklarını söyledi. Ertuş, ”Özellikle son iki yıldır Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının kendi gurubunda ilk ikinci sıraya yerleşerek ülke sıralamasında ilk sekizde Hakkari'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Masa tenisi branşında da yine son iki yıldır ekibimiz Türkiye üçüncülüğünde yerini kuruyor. Amacımız dünyanın en pahalı ekipmanıyla icra edilen bu spor branşlarıyla öncelikli olarak dezavantajlı engellilerin rehabilite edildiğini, engelli bireylerin evlerinden çıkartmaktır. Sporla tanıştırılma sürecinin son derece meşakkatli olduğunu buna rağmen il bazında liglerde mücadele eden diğer kulüp takımlarının bazı kesimlerce daha çok ön plana çıkarılmaya çalıyoruz. Ancak kulübümüzün başarılarının görmezden gelmektedir. Bu olumsuz havanın engelli sporcuların moral ve motivasyonunu düşürüyor. Bu konuda çalışmaların il genelinde kişi ve kurumların daha çok destek vermesi gerekiyor. Bu hafta Diyarbakır'da Diyarbakır Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla karşı karşıya gelecek olan basketbol takımı, bu yıl 2. Lige çıkmayı hedefliyor” dedi.