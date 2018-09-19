Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Şemdinli Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program, Atatürk Büstüne çelenk sunma töreni ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Akabinde ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından Kore gazisi olan Selim Gezer ve Kıbrıs gazisi olan Mehmet Türkoğlu'nun evi ziyaret edildi ve ardından Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine geçip ailelerle bir ara geldiler. Ziyarette sonrası 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına geçilerek öğlen yemeği yenildikten sonra program sona erdi.

Programa Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkmen, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Raret Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Yahya, Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, asker kurum amirleri ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.