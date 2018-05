Tayini çıkan Adalet Komisyonu Başkanı Kuruyamaç’a veda yemeği

Bir otelde verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, tayini çıkan Hakkâri Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu hâkim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Programda bir konuşma yapan Vali Toprak, yaklaşık 9 ay gibi bir süre boyunca Hakkâri’de görev icra eden Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç’ın Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atandığını söyledi. Kendisinin de bundan 18 yıl önce Şanlıurfa’nın Siverek Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atandığını ve orada uzun süre görev icra ettiğini ifade eden Vali Toprak, şunları söyledi:

’’16 yıl müfettişlik yaptım ve çok memnun kaldım. Gençlere, genç kaymakamlara da her zaman tavsiye ettim ve ediyorum. Tabi adalet müfettişleri bize göre biraz daha fazla çalışırlar. Adalet Bakanlığımız her konuya ciddi yaklaşan, her konuda kültürel bir birikimi olan, kurumsal hafızası çok derinlere dayanan bir bakanlığımız. Onun için yargı görevi icra etmek başlı başına çok önemli bir görev. Şimdi de Adalet Bakanlığında müfettişlik gibi önemli bir göreve atanmış olması dolayısıyla Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç’ı tebrik ediyorum. Ben bu atamanın hayırlı olmasını diliyorum. Ben başkanımıza Ankara’da ailesiyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hayat diliyorum. Başkanımıza yaptığı görevden zevk ve haz duyacak şekilde bir çalışma hayatı temenni ediyorum. 16 yıl müfettişlik yapmış birisi olarak da başkanın görevini seveceğini ve zevk alacağını tahmin ediyorum" dedi.

Vali Toprak, yeni görev yerinde başarılar dilediği Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç’a Hakkâri’deki hizmetleri anısına plâket takdim ederek, yöreye ait el dokuması kilim ve bal hediye etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ise, Ankara’ya atanan Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek bir plâket takdim etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç da, Hakkâri’de yaklaşık 9 ay boyunca görev yaptığı anımsatarak, tayinin çıkması nedeniyle bundan sonra Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda müfettiş olarak hizmet vereceğini ifade etti. Kuruyamaç, onuruna verilen yemeğe katılarak kendisini yalnız bırakmayan başta Vali Toprak, bütün protokol üyeleri ve yargı mensuplarına teşekkür etti.

Programda Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da tayini çıkan Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç’a çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Programın ardından Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri, çarşı merkezindeki vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet etti.