Tayinleri çıkan komutanlar onuruna veda yemeği verildi

Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay onuruna veda yemeği verdi.

Tayinleri çıkan komutanlar onuruna Hakkâri Evi’nde verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, göreve yeni başlayan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Hakkâri Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya ve tayinleri çıkan komutanlar katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vali Toprak, iki yıldır memleket ve vatan savunması için beraber görev icra ettikleri çok kıymetli komutanlardan beş tanesinin bugün aralarından ayrılacaklarını söyledi. Ülkenin 2016 yılında çok ciddi bir sıkıntı yaşadığını ve büyük bir tehlikeden döndüğünü anımsatan vali Toprak, ’’Memleketimiz ve ülkemiz sonucu çok kötü yerlere gidebilecek bir dönüm noktasıydı. Fakat başta içerideki vatansever komutanlarımız olmak üzere halkımızla beraber emniyet güçlerimizle beraber gösterilen direnç sonucunda çok şükür atlatmış olduk. Bu önemli olayı tabii ki biz de o tarihte Hakkâri’ye yeni Vali olarak göreve başlamıştık. Bu hengâmede burada görev yapan bazı komutanlar gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Tabii bir boşluk doğmuş oldu haliyle. Yeni komutanların atanması gerekiyordu. Karşımızda muhatap bulamıyorduk. Yaşar Güler paşamız da o zaman Genelkurmay ikinci başkanıydı, görüşmelerimiz oldu. 15 gün sabret öyle adamlar göndereceğim ki çok mutlu huzurlu nefis bir görev dönemi geçireceksiniz diye bana bir sözü vardı. Çok samimi bir sözdü bize. Tabi 15 günlük dönemimiz oldu boşlukta. Aradan geçen iki senenin sonunda görüyoruz ki Yaşar paşamız gerçekten çok haklı söylüyormuş bu sözü. Buraya göndermiş olduğu paşalarımız komutanlarımız albaylarımız gerçekten birbirinden seçkin birbirinden nitelikli birbirinden vatansever birbirinden görev aşkı ve heyecanı taşıyan arkadaşlarımız. Bunu tabi ben laf olsun diye söylemiyorum. Siz de beni az çok tanıdınız iki sene boyunca’’ dedi.

“Normal şartlarda ulaşması bile çok zor olan çoğu 3 bin 500 metrenin üzerinde noktalara bu kahraman komutanlarımız ulaştılar”

Hakkâri’de çok önemli bir dönemde görev icra ettiklerini kaydeden Vali Toprak, ’’Hem asayişimizin hem de hudutlarımızın korunması manasında terörle mücadele manasında lojistik olarak yeni oluşturmuş olduğumuz 60’ın üzerinde ki üst bölgelerimizin kurulması, yollarının yapılması, orada elektrik su ihtiyacının giderilmesi, Mehmetçiğimizin rahat etmesi için ve bunun yanında da tabii ki karşımızdaki bu cani terör örgütüyle mücadele hepsi bir arada yürütüldü. Gerçekten askeri manada söylüyorum tümen komutanımızın çok üstün meziyetlere sahip emir komutasında burada gerçekten iki senede bir tarih yazıldı. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bunu zaten bütün Türkiye’de biliyor, 80 milyonda biliyor, bütün insanlarımız da biliyor. Herkes şahit bunu tarihte yazdı. Bir taraftan bu eli kanlı terör örgütü ile mücadele ederken en az düzeyde kayıp verip mücadelemiz devam ediyor. Normal şartlarda ulaşması bile çok zor olan çoğu 3 bin 500 metrenin üzerinde noktalara bu kahraman komutanlarımız ulaştılar, ele geçirdiler ve yerleştiler. İlk yıl çok zor şartlarda olsa da ikinci sene bu büyük çabalar neticesinde elektrikleri iyi suları yiyecekleri mutfakları her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde çok daha iyi şartlarda bu sene mücadeleyi devam ettiriyorlar. Hatta bırakın yurt içini yurt dışında da biliyorsunuz 30-40 kilometre kadar içerilere Kuzey Irak’a ilerleme sağlanarak oralarda da yani bizim köy hizmetlerinin yapamayacağı yollar inşa ederek binalar karakollar inşa ettiler. Burada beraber olmaktan şu an kıvanç duyduğum gurur duyduğum komutanlarımız büyük fedakârlıklar sergileyerek şehitler vererek bu acıları tabii hep beraber yaşadık paylaştık bu başarılara imza attılar. Bence tarihte görülmemiş bir mücadele sergilediler. Ben de Vali olarak sizlerle beraber olmaktan bu mücadelede bu başarıda az da olsa bizde kendi çapımızda katkıda bulunduğumdan dolayı kendimi gerçekten gururlu hem de şanslı hissediyorum. Gerçekten Yaşar paşamızın söylemiş olduğu meziyetlere sahipler. Ben görev yönü bir tarafa insani boyutta da bunu söylüyorum. Benim gerçekten çok büyük bir kazancım oldu” diye konuştu.

Görevlerin, makamların, mevkilerin gelip geçici olduğunu ifade eden Vali Toprak, ’’Ben burada bulunan komutan arkadaşlarımızla hayatımın sonuna kadar arkadaş olarak dost olarak kalacağım. Dediğim gibi bu zor şartlar altında şurada güzel bir şekilde görev yaptıysak moral olarak çok yüksek düzeyde görev icra ettiysek şurada beraber bulunduğumuz ekip sayesindedir. Önemli dostluklar kazandık onun için ben Valilik makamı adına şahsım adına halkım ve ülkem adına sizlere şükranlarımızı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu hizmetleriniz hem bu dünyada hem öbür dünyada inşallah karşılığını bulacaktır, bulmuştur da halkımızın gönlünde zaten. En kritik noktada görev yapan en kritik kamu görevlileri sizsiniz bunu çok net şekilde söyleyebilirim. Bunu da Allah’ın izniyle en güzel şekilde tamamladınız görevlerinizi atamalarda çok şükür güzel oldu. Yeni görev hayatınızda sağlıklı huzurlu mutlu ailenizle beraber mutlu bir şekilde yaşamanızı, emeklilik hayatınızda da mutluluklar diliyorum. İlimize yeni gelen paşalarımıza da yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Toprak, tayinleri çıkan komutanlara Hakkâri’deki hizmetleri anısına plâket takdim ederek yöreye ait kilim hediye etti. Diğer protokol üyeleri de tayinleri çıkan komutanlara çeşitli hediyeler takdim ettiler.