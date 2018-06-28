TDF Başkanı Başar’dan Vali Toprak’a ziyaret

Dr. Ersan Başar, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Hakkâri Cilo Sat Göllerinde yapılacak olan Sat Dağı tırmanışı ve 1. Doğa Sporları Festivali’ne katılmak üzere ile gelen Dr. Ersan Başar, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Ersan Başar, faaliyet raporlarında yer alan Sat Dağı tırmanışı ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından 29 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Cilo Sat Göllerinde düzenlenecek olan 1. Doğa Sporları Festivali’ne katılmak üzere Hakkâri’ye geldiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Başar ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Prof. Dr. Ersan Başar’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Naci Ertunç ve CİSAD Yönetim Kurulu üyesi Emin Yıldırım’da eşlik etti.