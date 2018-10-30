Terk edilen kamyonette 51 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsü tarafından terk edilen kamyonette 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 30 Ekim 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Dilektaşı yol ayrımında durdurulmak istenen kamyonet sürücüsü, ‘Dur' ihtarına uymayarak kamyoneti bırakıp havanın karanlık olmasından faydalanarak kaçmıştır. Şahsın bıraktığı kamyonette yapılan aramada, daralı ağırlığı 51 kilo 620 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.