Terör mağduru aileye 27 bin TL borç çıktı

16 Eylül 2010 yılında Geçitli köyünden Hakkari’ye giden Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi, aileleri tarafından 7’inci yılında da mezarları başında anıldı.

Anma programında olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açıldıktan sonra Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi. Törende oğlu ve 9 yakınını kaybeden Cahit Erol İHA’ya yaptığı açıklamada, Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 yılında bayram dönüşü oğlunun kullandığı ve içerisinde 9 akrabasının bulunduğu servis minibüsünün teröristlerce yola önceden döşenen mayının infilak etmesi sonucu 2’si çocuğu olmak üzere 9 akrabasını kaybettiğini söyledi. Erol,” Bu gün yine patlamanın yıl dönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan geçen zamana rağmen faillerimiz ispatlanmadı. Olayın yaşandığı yıllarda bize ‘Siz terör mağdurusunız’ diyorlardı. Fakat devletin bize terör mağduriyetinden dolayı bağladığı aylık 100 TL maaş SGK tarafından birkaç ay önce gönderilen bir dilekçeyle kesildi. Bize “Siz terör mağduru değilsiniz. Bu parayı size yersiz olarak vermişiz. 3 yıl boyunca verdiğimiz parayı geri iade edeceksiniz” dediler. Köyde bulunan bir tarlamı satıp verdikleri 27 bin TL’yi geri vereceğim. Madem biz terör mağduru değiliz o halde bu olayın faillerini ispatlasınlar. Biz faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Amacımız para veya tazminat değil. Defalarca şahadet belgesi almak için uğraştım. Bu belgeyi bize vermediler. 4 yıl önce dosyam Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Dosyamız bir yıl önce de kapandı. Biz faillerin ortaya çıkması için dosyamızın tekrardan açılmasını istiyoruz. Açılmadığı takdirde dosyamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AHİM) göndereceğiz” diye konuştu.