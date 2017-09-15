Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 21:48

Terör örgütünün kış üslenmesine darbe

Hakkari merkez Oğul Köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Terör örgütünün kış üslenmesine darbe

15 Eylül 2017 21:48


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15.09.2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü İnek Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı 5 adet roketatar anti tank mühimmatı, 300 adet bixi mühimmatı, 700 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 4.5 kw’lık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 adet koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 adet ampul, 7 adet jelikan benzin, 25 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç