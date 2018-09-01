Terör yuvalarında yükselen dumanlar ilçede göründü

Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları Bölgesi’nde 2, Kuzey Irak Zap Bölgesi’nde 3 ve Basyan Bemeşkavt Bölgesi’nde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilerek, icra edilen hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyonlar sürüyor. Çukurca ilçesinin kırsalında bulunan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen terör yuvalarının yok edildiği belirtildi. Teröristlerin vurulduğu alanda çıkan dumanlar ise ilçeden rahatlıkla izlendi.