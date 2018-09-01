Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 16:53

Terör yuvalarında yükselen dumanlar ilçede göründü

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Irak sınırında bulunan terör yuvalarının yerle bir edilmesiyle birlikte yükselen dumanlar ilçede göründü.

Terör yuvalarında yükselen dumanlar ilçede göründü

01 Eylül 2018 16:53


Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları Bölgesi’nde 2, Kuzey Irak Zap Bölgesi’nde 3 ve Basyan Bemeşkavt Bölgesi’nde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilerek, icra edilen hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyonlar sürüyor. Çukurca ilçesinin kırsalında bulunan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen terör yuvalarının yok edildiği belirtildi. Teröristlerin vurulduğu alanda çıkan dumanlar ise ilçeden rahatlıkla izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç