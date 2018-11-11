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Ters laleler Hakkari caddelerine ışık saçıyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kendin değişik caddelerine yerleştirilen ters laleler ışıklandırmaları şehir merkezine renk kattı.


Hakkari'nin doğa harikası ters laleler artık şehrin caddelerine ışık saçıyor. Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından orta refüjlerin arasına monte edilen Hakkari'nin simgesi ters lale ışıklandırmaları herkesi kendine hayran bıraktı. Akşamları kent merkezine ayrı bir renk katan Ters lale ışıklandırmalarının önüne geçerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşların paylaşımları ise sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamayı da ihmal etmiyor.

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