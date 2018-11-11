Ters laleler Hakkari caddelerine ışık saçıyor

Hakkari'nin doğa harikası ters laleler artık şehrin caddelerine ışık saçıyor. Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından orta refüjlerin arasına monte edilen Hakkari'nin simgesi ters lale ışıklandırmaları herkesi kendine hayran bıraktı. Akşamları kent merkezine ayrı bir renk katan Ters lale ışıklandırmalarının önüne geçerek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşların paylaşımları ise sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamayı da ihmal etmiyor.