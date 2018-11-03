TFF Kadınlar 1. Lig: Hakkari Gücü: 1 - Beşiktaş: 1

Lig'de Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile-1-1 berabere kaldı.

Hakkari Merzan Futbol Sahası'nda Hakkari Gücü, Beşiktaş ile Merzan futbol sahasında karşı karşıya geldi. Maç öncesi her iki takımın taraftarları tribünlerde yerini aldı. Tribünlerin yetersiz kalması nedeniyle de birçok taraftar maçı saha dışında izlemek zorunda kaldı.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Belediye Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal maçı tribünlerde taraftarların içinde izlediler.

Kadın, çocuk ve 7'den 70'e herkesin maçı izlemeye gelmesi karşılaşmada renkli görüntülere neden oldu.

Maç öncesi taraftarı uyaran Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, bu maçın Hakkari tanıtımı içinde çok önemli olduğunu ifade ederek, kesinlikle kırıcı tezahürat ve sözlerden kaçınması uyarısında bulunarak her iki takıma başarılar diledi.

Paşalar ve emniyet müdürü ile yan yana oturmanın heyecanını yaşayan taraftarlar maçı büyük bir heyecanla izleyerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar ve tezahüratlarda bulunarak takımlarını en iyi şekilde desteklediler.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, babasının kucağında bulunan bir çocuğu kucağına alarak maçı izledi.

Hakkarili Beşiktaş taraftarları ise takımlarını en işi şekilde destekleyerek tezahüratlarını hiç eksik etmediler. Hakkarigücü taraftarları da "Burası Hakkari, Hakkari takımı ile gurur duyuyor, en büyük müdür bizim müdür" şeklinde tezahüratlarda bulundular.

Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta ilk yarıda Beşiktaş takımı 1-0 öne geçti. Hakkarigücü'nün penaltıda attığı gol ile durum ilk yarıda 1-1 oldu. İkinci yarıda gol çıkmazken mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.