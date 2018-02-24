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24 Şubat 2018 15:45

TFF kadınlar 2. futbol ligi A grubu

2 yenildi.

TFF kadınlar 2. futbol ligi A grubu

24 Şubat 2018 15:45


Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, çok sayıda sporsever ve çarşı iznine çıkan bazı askerlerde izledi. Her iki takım oyuncularının sert oynaması üzerine yer yer gergin anlar yaşadı. Kıyasıya mücadele eden kadın takımların maçta üstün bir performans sergilediler. Tribünlerde yerini alan askerler ise Hakkarigücü Spor kadın takımını destekleyerek değişik tezahüratlarda bulunarak adeta kent merkezini inlettiler. Askerlerin tezahüratları ile oyuna iyice moral bulan Hakkarigücü Spor takımı, oyunda bir süre üstünlük sağladı. Maçın ilerleyen dakikalarda üstünlük sergileyen konuk takım Gaziantep ALG Spoer, maçı 3-2 kazandı.




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