Tiyatro gecesinde İHA’ya ödül

Belediye Kültür Merkezi Onuncu Köy Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Anton Çehov uyarlayan Neil Simon’ un “Sevgili Doktor “ adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezinde sergilendi. Oyunu Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Karadeniz bölgesinden Hakkari’yi tanıtmak amacıyla gelen gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyuncuların 3 skeç performansı sergilediği “Sevgili Doktor “ adlı tiyatro oyunu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonunda 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla festivalde okullar ve özel tiyatro ekipleri arasında başlatılan skeç yarışmasında derece girenlere Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu tarafından ödülleri verildi.

Kültürel ve Sanatsal tüm etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş’ın ödülünü ise Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç takdim etti.

Program hatıra fotoğraflarının çekiminin ardından sona erdi.