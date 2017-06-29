Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:24

Tozlu, çukurlu bir şehir yeniden ihya ediliyor

Hakkari Belediye Başkanlı, tozla, çamurla, çukurla yaşamaya alışmış bir şehir yeniden ihya ediliyor.

Tozlu, çukurlu bir şehir yeniden ihya ediliyor

29 Haziran 2017 15:24


Şehrin içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve drenaj hattı gibi başlıca altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için 2017 Hakkari Dönüşüm Programını hazırlayan Hakkari Belediye Başkanlığı altyapı çalışmalarını tamamlamak için gün sayarken, şimdi de şehrin asırlık sorunu olan yolları asfaltlamak için gün sayıyor. Altyapı hizmetlerini tamamlama aşamasına getiren Hakkari Belediyesi, şehrin asırlık çilesi haline gelen tozlu ve çamurlu yolları birinci sınıf asfaltla çözüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İlk asfaltın döküleceği Sümbül Mahallesi şehir girişi Hakkari-Van bulvarı yolunun asfalta hazır hale getirilmesi için reglaj ve dolgu çalışmaları tamamlayan ekipler, bu defa ise kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde de çalışma başlattı. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari’de yaşanan asırlık sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Epcim, ”Zor bir coğrafyada altyapı ve üstyapı hizmetlerini inşa etmek kolay bir iş değil, yıllarıdır susuzlukla, tozla, çamurla, çukurla yaşamaya alışmış bir şehri yeniden ihya ediyoruz. Tabi bunu yaparken ister istemez vatandaşlarımıza geçici rahatsızlıklar verebiliyoruz. Ama geçici rahatsızlıklar olmadan kalıcı hizmetler de olmaz. Burada yol çalışmalarımıza başladık, inşallah bayram öncesi ilk asfaltı yollarımıza dökeceğiz. Yaz mevsimi boyunca da yol çalışmalarımıza devam ederek şehrimizin asırlık yol sorununu çözeceğiz” dedi.


Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, her tarafı delik deşik olan yolların biran önce bitirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, dökülecek asfaltı ise merakla beklediklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:12
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!