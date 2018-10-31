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Tuğgeneral Tokel'den Başkan Vekili Epcim'e ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.


Uzun zamandır Hakkari bölgesinde görev yapan ve yöre halkının takdirini kazanan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i ziyaret etti. Başkan Vekili Epcim tarafından kapıda karşılanan Tuğgeneral Tokel, şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Epcim ile baş başa görüştü. Tokel, Hakkari'yi modern şehir yapan Başkan Vekili Epcim'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Epcim ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuğgeneral Tokel'e teşekkür etti.

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