Tuğgeneral Tokel’den Şemdinli esnafına ziyaret

Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Şemdinli’de esnafı ziyaret etti.

Şemdinli ilçesine gelen Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, ilk olarak Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafları ziyaret etti. Tuğgeneral Tokel ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Karşısında Tuğgeneral Tokel’i gören esnaf, memnuniyetlerini dile getirdi.

Tokel’in esnaf ziyaretine Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül de katıldı.