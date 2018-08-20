Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 09:20

TÜGVA, yetimlere bayramlıklarını dağıttı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli İlçe Temsilciliği, Kurban Bayramı öncesi yetimlere bayramlıklarını dağıttı.

TÜGVA, yetimlere bayramlıklarını dağıttı

20 Ağustos 2018 09:20


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli İlçe Temsilciliği, ilçe merkez ve köylerde bayram öncesi “Bu Bayram Da Sen Giyinme, Bir Yetim Giyinsin” sloganıyla başlatmış olduğu kampanya ile şehit çocukları ve yetimlere giyim yardımında bulundu. TÜGVA’nın başlatmış olduğu kampanya kapsamında ilçe genelinde 100’e yakın yetim ve şehit çocuğuna içinde tişört ve pantolon olan hediye paketleri TÜGVA temsilcileri tarafından dağıtıldı. TÜGVA Şemdinli İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz, müftülükle beraber ‘Bu Bayram Da Sen Giyinme, Bir Yetim Giyinsin’ projesi kapsamında çeşitli köylerde ve Şemdinli merkezde 100’e yakın yetim ve maddi durumu kötü olan çocuğa giyim yardımında bulunduklarını söyledi. Karadeniz, “Bize en büyük desteği veren Kaymakamımız Muhammed Fuat Türkman’a ve İlçe Müftümüz Osman Doğan’a teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan köy halkına ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür projelerimiz devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç