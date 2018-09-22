Tümgeneral İlbaş'tan Kaymakam Türkman'a ziyaret etti

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş Kaymakam Fuat Türkman'ın ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, bölge ziyaretlerine devam ediyor. Tümgeneral İlbaş, ziyaretleri kapsamında Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Toker, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılç'da eşlik etiller.