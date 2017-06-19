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19 Haziran 2017 12:16

Türkiye Belediyeler Birliğinden Esendere’ye hibe araç

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesine iş makinesi hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Esendere’ye hibe araç

19 Haziran 2017 12:16


Türkiye Belediyeler Birliği, Esendere Belediyesinin hizmet kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla kazıcı-yükleyici hibe desteğinde bulundu. Esendere Belediyesinin destek talebi üzerine hibe olarak verilmesine karar verilen kazıcı-yükleyici iş makinesi, belediye yetkilileri tarafından telsim alındı.


Yeni iş makinesinin teslim edilmesi sırasında açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Göreve başladığımızdan itibaren araç filomuza yenilerini eklemek için özen gösterdik. Yeni bir kazıcı-yükleyici iş makinesine ihtiyacımız vardı. Bunun için talepte bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından talebimize karşılık verilerek belediyemize yeni bir kazıcı-yükleyici hibe edildi. Bu aracın belediyemize hibe edilmesi sürecinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Kadir Topbaş’a ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Esendereli vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. 4 aylık görev süremizce yaklaşık 3 bin adet ceviz fidanı, tam teşekküllü cenaze yıkama ve taşıma aracı, beldemizdeki yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı, son olarak da kazıcı-yükleyiciyi belediyemize kazandırmış olduk. Tek sloganımız halkımıza hizmet. Halkımızda bunun en iyisine layıktır. Halkımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Güzel hizmetlerle kalıcı hizmetlerle insanlarımızı mutlu etmek, onları mutlu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çalışmalarımız kapsamında halkımız için ne yaparsak azdır. Gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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