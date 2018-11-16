Türkiye Diyanet Vakfı, Hakkari'de program düzenledi

Hakkari'de, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yürütülen hizmet ve faaliyetlerin tanıtıldığı bir program düzenlendi

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, TDV Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış, müftülük büro personelleri ile camii ve Kur'an kursu görevlileri katıldı. Programda konuşan Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, ilde bulunan Mütevelli Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli ve beraberindekilere verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli ise, Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Asr-ı Saadetten - Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar vakıfların önemi ve misyonu hakkında bilgiler verdi. Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacı, yurt içi ve yurt dışında yaptığı eğitim ve kültürel faaliyetlere de değinin Başkan Serinli; yoksulluk çeken ülkeler ile Türkiye'de yapılan maddi ve nakdi yardımlar, öğrencilere verilen burslar, Ramazan ayında yapılan hizmet ve faaliyetler, insanların gönüllerini kazanmak ve onlara daha yakın olmak gayesiyle dağıtılan kurbanlar, camii ve eğitim kurumlarının inşaatlarının tamamlanması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik katkılar, ‘Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası ile varılmak istenen hedefler, susuzluk çeken ülkelerde açılan su kuyuları, doğal afetlerden zarar görenlere verilen destekler gibi konularda sunum yaptı.

Hizmet ve faaliyetleri, şubelerin desteği olmadan yapmalarının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Serenli, görevlilerden vakfın hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımına yardımcı olmalarını istedi.

Vakfın hizmet ve faaliyetlerini konu alan sinevizyon gösteriminin ardından Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Kocamış'ın sunumu ve din görevlilerinin görüş ve önerilerinin ardından program sona erdi.