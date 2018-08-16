Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağışı almaya devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığının vekâletle kurban kesimini daha geniş alana ulaştırabilmek ve tanıtmak adına Hakkari İl Müftü Vekili Yılmaz Önal, vakıf şube personeli Şuayyib Taşçı ile birlikte kamu kurum amirleri ile çalışanları ve vatandaşları ziyaret ederek kampanyayla ilgili detaylı bilgiler verdi. Bu kapsamda, Hakkâri Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Hakkâri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür, kurban vekâletlerini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Vekâletlerini TDV’ye veren Avukat Zeydin Kaya ile Bilal Gür, vekâletle kurban kesim programı kampanyasından çok etkilendiklerini ve bu çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Yapılan bu bağışların ardından Müftü Vekili Yılmaz Önal, Türkiye Diyanet Vakfı adına bağışta bulunan Hakkâri Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Hakkâri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür’e teşekkür ederek, bağış makbuzunu kendilerine takdim etti.