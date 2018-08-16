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16 Ağustos 2018 15:00

Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağışı almaya devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Hakkari İl Müftülüğü, ’Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ sloganıyla bağış almaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağışı almaya devam ediyor

16 Ağustos 2018 15:00


Diyanet İşleri Başkanlığının vekâletle kurban kesimini daha geniş alana ulaştırabilmek ve tanıtmak adına Hakkari İl Müftü Vekili Yılmaz Önal, vakıf şube personeli Şuayyib Taşçı ile birlikte kamu kurum amirleri ile çalışanları ve vatandaşları ziyaret ederek kampanyayla ilgili detaylı bilgiler verdi. Bu kapsamda, Hakkâri Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Hakkâri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür, kurban vekâletlerini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Vekâletlerini TDV’ye veren Avukat Zeydin Kaya ile Bilal Gür, vekâletle kurban kesim programı kampanyasından çok etkilendiklerini ve bu çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ettiklerini dile getirdiler.


Yapılan bu bağışların ardından Müftü Vekili Yılmaz Önal, Türkiye Diyanet Vakfı adına bağışta bulunan Hakkâri Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Hakkâri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür’e teşekkür ederek, bağış makbuzunu kendilerine takdim etti.




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