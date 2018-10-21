Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi

Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği ALG Sporu 3-2 mağlup etti.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Merzan Futbol Sahasında Gaziantep ALG Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve yüzlerce taraftar izledi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı üst üste ataklar yaparak ilk yarının 8. dakikasında Tako'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçın ikinci yarısında Tako ve Rahime'nin attığı iki golle skor 3-2 oldu. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının maçı kazanması, inanılmaz bir coşkuya sahne oldu. Maçın bitmesi ile birlikte sporcular tribünlere doğru koşarak sevinçlerini taraftarlarla paylaştılar.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri de sahaya gelerek sporcuları kutladılar. Sporcular burada ‘en büyük vali bizim vali' sloganları atarak Vali Toprak'a sarılıp galibiyet sevinci yaşadılar.

Vali Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren sporcular, desteklerinden dolayı tüm protokol üyelerine teşekkür ettiler.