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29 Mayıs 2018 10:14

Türkiye şampiyonları coşkuyla karşılandı

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Okul Sporları Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda birincisi olan sporcular, Hakkari’de gece yarısı coşkuyla karşılandı.

Türkiye şampiyonları coşkuyla karşılandı

29 Mayıs 2018 10:14


Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Türkiye’de ilk kez Mersin’de yapılan ’Okul Sporları Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nın final müsabakalarına 49 ilden 880 sporcu katıldı. Gece yarısı Hakkari’ye ulaşan sporcular, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kalabalık bir grup tarafından sloganlarla karşılandı. Mutluluklarını aileleri ve arkadaşları ile paylaşan sporcular, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.


Sporculara öncülük eden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve antrenör Önal Aşık, Türkiye şampiyonasına 5 sporcu ile katıldıklarını söyledi. Aşık, “Sporcularımız müsabakada çok güzel mücadele ettiler ve beni de çok şaşırttılar. 33 kiloda Gizemnur Tatlı Türkiye şampiyonu oldu. 44 kiloda Ömür Tuğan genç erkeklerden Türkiye üçüncüsü oldu” dedi.




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