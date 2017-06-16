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16 Haziran 2017 09:29

Türkücü Aydın’dan ilahi konseri

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan ünlü türkücü Aydın Aydın’ın verdiği ilahi konseri büyük ilgi gördü.

Türkücü Aydın’dan ilahi konseri

16 Haziran 2017 09:29


Eski hükümet konağı bahçesinde her akşam Cinegold’s organizatörlüğünde düzenlenen ve değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Ramazan etkinliklerine konuk olan ünlü türkücü Aydın Aydın, söz ve müziği kendisine ait Türkçe ve Kürtçe on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı adlı ilahi eserini seslendirdi.


Hakkari’nin Bağışlı köyünde getirdiği yöresel kıyafetli çocuklarla birlikte koro şeklinde Türkçe ve Kürtçe olarak ilahiler seslendiren ünlü türkücü Aydın Aydın, hemşehrilerine unutulmaz saatler yaşattı.


Bu güzel etkinliği düzenleyen Hakkari Valiliği, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Cinegold’s yetkililerine teşekkür eden Aydın, Ramazan Bayramının birinci gününden üçüncü gününe kadar ise TRT Kurdi’de yayınlanan Çepik programını Bağışlı köyünde çekecekleri müjdesini verdi.


Program, daha sonra değişik etkinliklerle devam etti.




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