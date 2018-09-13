Ünlü sporculardan Hakkari'ye videolu destek

Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Sorumlusu Sadettin Demirtaş'a ünlü sporculardan videolu destek geldi.

Hakkari'de yeni bir sayfa açarak Hakkarispor'u futbol bazında en üst seviyeye çıkartmak ve Hakkari'nin tanıtımı için harekete geçen Sadettin Demirtaş'a destekler artarak devam ediyor. Bir süre önce Hakkari'ye gelen eski profesyonel futbolcu ve antrenör olan Sadettin Demirtaş, Hakkarispor'u iyi bir yere taşımak ve Hakkari ilini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sadettin Demirtaş'ın Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Sorumlusu olarak görev aldığını öğrenen ünlü sporcu arkadaşları kendisine görüntülü olarak deksek vereceklerini ve Hakkari'nin tanıtılması içinde ellerinde geleceği mesajları verdiler.

Avrupa gol kıralı ve milli futbolcu Tanju Çolak, milli futbolcu Tuncay Şanlı, antrenör Bülent Uygun olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere profesyonel sporcular Hakkarispor için Türkçe ve farklı dillerden görüntülü video göndererek destekte bulundular. Hakkari'nin artık terörle değil sporla anılması gerektiğini ifade eden ünlü yerli ve yabancı sporcular Hakkari'nin yanında olduklarını söylediler.