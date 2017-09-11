Usta oyuncu Erdoğan’ın ailesinden Vali Toprak’a ziyaret

Hakkari’ye gelen Yılmaz Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan, Vali Toprak’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Vali Toprak’ın Hakkari’ye atandığı günden beri yöre halkının gönlünde taht kurduğunu belirten Erdoğan ailesi, hizmetlerde da adında sıkça söz ettiren Vali Toprak’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Hakkari Valisi Toprak ise, Erdoğan ailesinin ziyaretinde duyduğu memnuniyeti diye getirdi.

Ziyarette Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak da hazır bulundu.