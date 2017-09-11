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11 Eylül 2017 18:06

Usta oyuncu Erdoğan’ın ailesinden Vali Toprak’a ziyaret

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın anne ve babası, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Usta oyuncu Erdoğan’ın ailesinden Vali Toprak’a ziyaret

11 Eylül 2017 18:06


Hakkari’ye gelen Yılmaz Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan, Vali Toprak’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.


Vali Toprak’ın Hakkari’ye atandığı günden beri yöre halkının gönlünde taht kurduğunu belirten Erdoğan ailesi, hizmetlerde da adında sıkça söz ettiren Vali Toprak’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.


Hakkari Valisi Toprak ise, Erdoğan ailesinin ziyaretinde duyduğu memnuniyeti diye getirdi.


Ziyarette Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak da hazır bulundu.




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