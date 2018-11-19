Vali Akbıyık, 2500 rakımda saz çaldı

Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Koparan ve personeller tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı devam eden dörtlü telesiyej ve pist alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Akbıyık, burada 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kar üstünde müzik çalışması yapan öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Öğretmenler, kendilerini ziyaret eden Akbıyık, saz çalarak klip çekilen şarkıyı seslendirdi.