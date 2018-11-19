Vali Akbıyık, belediye hizmetlerini inceledi

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kentin değişik noktalarında bulunan belediye hizmetlerini yerinde inceledi. İşbaşında bulunan işçilerle de sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık, Hakkari'nin daha güzel olacağını söyledi. Hakkari Belediyesinin yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirdiğini ve estetik bir görünüm kazanan kentin batı illerini artmadığını ifade eden Vali Akbıyık, “Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratifler ve bitki ekimleri, kent merkezine bambaşka bir renk kattı. Hakkari Belediyesi tarafından şehrin kalbine 10 bin metrekare alanda Kent Park Yaşam Merkezi inşa çalışmaları, Çölemerik Caddesi'nin ‘Prestij Cadde'ye dönüştürülmesi, birçok mahallenin aile ve çocuk oyun parkları ile donatılması, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığı gibi biz de takdirle karşılıyoruz. Hakkari yeni imajı ile göz kamaştırıyor. Hakkari-Van karayolu başta olmak üzere çarşı merkezindeki refüjlerde yapılan yeşillendirme, çiçeklendirme, birer estetik-dekoratif görsel olarak Hakkari'ye kazandırılan bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Cüneyt Epcim'e teşekkür ediyoruz. İki yılda bu kadar hizmetin yapılması ise takdire şayandır” dedi.