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Vali Akbıyık, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, Hakkari Belediye Başkanlığı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.


İldeki ziyaretlerini sürdüren Vali İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Halife Devriş Mahallesi'nde bulunan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık, Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında Halife Devriş Mahallesi'nde bin 500 metrekare alan içersinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinin birçok ilde olmadığını söyledi.


3 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için yeni teknoloji modern oyuncakların yer aldığı merkezde değişik oyun grupları, kitap kafe, aktivite salonu, sinevizyon salonu ve ders çalışma salonu bulunduğunu ifade eden Vali Akbıyık, bu güzel hizmeti Hakkari'ye kazandıran Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür etti.


Çocuklarla birlikte oyun oynayan ve kitap cafede onlarla aynı masaları paylaşarak nasihatte bulunan Vali Akbıyık, çocuklara değişik sorular da yöneltti.


Aileleri ile birlikte Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine gelen çocuklarla yakında ilgilenen ve onları kucağına alarak değişik hediyeler veren Vali Akbıyık, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.

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