Vali Akbıyık, Hakkari'ye hayran kaldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Kent park alanı, çocuk oyun parkları, çocuk oyun merkezi, kent yaşam merkezi, Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, bugün Hakkari'de ikinci hafta sonları olduğunu belirterek, “Hem belediyemizin yaptığı çalışmaları hem de bazı kurum ve kuruluşlarımızı gezdik. Gerçekten son bir iki yılda çok güzel çalışmalar olmuş. Merkezde harika bir cami yapılıyor, bunun inşaatını gezdik. Çok güzel ve büyük parklar yapılmış. Çocuk oyun merkezi ve birçok ilde olmayan güzel oyun parkları var. Burada görev yapanları tebrik ediyorum. Burada sosyal, kültürel ve sportif olmak üzere her anlamda büyük bir gayret var. İnşallah bu gayretlerin, bu çalışmaların hepsinin devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde hep beraber çaba sarf edeceğiz. Hakkari geçekten güzel bir şehir, bunu yerinde gördük” dedi.