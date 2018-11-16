Vali Akbıyık: “Kışa hazırız”

Hakkari İl Özel İdaresi; 64 iş makinesi, 102 personel, Karayolu 11. Bölge Müdürlüğü Hakkari 114. Şube Şefliği ile Yüksekova 117. Şube Şefiğinin de 90 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yapacağı belirtildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapılan ‘Karla Mücadele' toplantısı sonrası bazı kararların alındığını söyledi. Vali Akbıyık, “Merkez ve ilçelere bağlı 140 köy ve 393 mezrada karla mücadele çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda görev dağlımı yapıldı. Buna göre Hakkari merkezde karla mücadele çalışmaları merkez şantiye, Akçalı ve Geçitli bakım evleri tarafından yapılmaktadır. İlçelerde karla mücadele çalışmalar ise kaymakamlıklar tarafından yürütülmektedir. Köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi iş makineleri dışında ayrıca hizmet alımı ile loder kiralama ihalesi yapılarak yürütülecektir. İl genelinde grup köy yolları, 1. derece yollar ile 2. derece yollar dahil olmak üzere idaremiz yol ağında toplam 2 bin 335 kilometrede İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yolları ile bahçelerinde ve şehir merkezi yollarının bir kısmında olmak üzere 64 iş makinesi ve 102 personel ile İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışması yürütülecektir. Ayrıca Karayolu 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari 114. Şube Şefliği ile Yüksekova 117. Şube Şefiğine bağlı toplam 90 iş makinesi ile il genelinde karla mücadele çalışması yapılacaktır. Karla mücadele çalışmaları il genelinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolu 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı şeflikler tarafından koordineli olarak yürütülecektir. Karla mücadele çalışmaları için gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştır” dedi.