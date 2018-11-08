Vali Akbıyık, okul müdürleriyle bir araya geldi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 27 yılık memuriyet hayatında birinci meselesinin eğitim olduğunu, Hakkari'de de birinci meselesinin yine eğitim olacağını söyledi.

Vali Akbıyık; Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Erciyes Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği iki günlük eğitime katılan okul müdürleriyle yemekte bir araya geldi. Vali eşi Sevim Akbıyık ile İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nun da katıldığı yemekte konuşan İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür; Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Erciyes Üniversitesinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Tamamlayıcı Eğitim'in iki gün sürdüğünü söyledi. Müdür Gür, “Okul müdürlerimize iki gün boyunca iki eğitimci arkadaşımız tarafından tamamlayıcı eğitimi verildi. Yine bu hafta cuma ve cumartesi günü de okul müdür yardımcılarına eğitimler verilecek. Eğitime katılan okul müdürleri ile bir araya geldik. Valimiz de bizi şereflendirdi” dedi.

“Birinci meselem eğitim olacak”

Okul müdürlerine hitap eden Vali Akbıyık ise, Hakkari'ye geleli 5 gün olduğunu belirterek, “Bir yoğunluk var. Çok çeşitli konular var. Altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık. Ben meslek hayatımda 24 yıl kaymakamlık, toplamda 27 yılık memuriyet hayatımda birinci meselem eğitim oldu. Hakkari'de de birinci meselemiz eğitim olacaktır. Bir daha kendimizi muhasebe edelim, eğitimi gündemimize alalım” diye konuştu.

“Bir Kitap Bir İnsan projesini başlattık”

Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor projesinin ardından bir proje daha başlattıklarını ifade eden Vali Akbıyık, “Geçen gün ağaç dikme törenine katıldık. Orada ilk defa öğrencilerle karşılaştık ve ‘Bir Kitap Bir İnsan' projesini başlattık. Bütün okul müdürlerimiz burada iken bu vesile ile bu projeyi bir daha açıklayalım. Bir Kitap Bir İnsan projesindeki amacımız; Hakkari'de, Hakkarililerin, sizlerin ve hepimizin kitap okumasını teşvik etmek, bir farkındalık oluşturmaktır. Ne yapacağız? Çok basit, önce kendimiz bir kitap okuyacağız, sonra da bir kişiye okutacağız” şeklinde konuştu.