İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akbıyık yaralı polisleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Hakkâri Devlet Hastanesi'ne giden Vali Akbıyık, burada İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan ve doktorlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, Çukurca ilçesinden Van istikametine seyir halinde olan aracın Hakkâri-Van karayolu üzerinde bulunan Erziki Mevkii'nde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralan 3 polis memurunu tedavi altına alındıkları acil servisinde ziyaret geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralı polis memurlarının sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören hastalara da ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.