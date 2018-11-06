Vali Akbıyık yaralı polisleri ziyaret etti

Hakkâri Devlet Hastanesi'ne giden Vali Akbıyık, burada İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan ve doktorlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, Çukurca ilçesinden Van istikametine seyir halinde olan aracın Hakkâri-Van karayolu üzerinde bulunan Erziki Mevkii'nde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralan 3 polis memurunu tedavi altına alındıkları acil servisinde ziyaret geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralı polis memurlarının sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören hastalara da ziyarette bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.