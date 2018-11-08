Vali Akbıyık, yaralıları ziyaret edip esnafın sorunlarını dinledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 4 vatandaşın ailesini hastane önünde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Hakkari-Çukurca karayolunda bir aracın Zap Suyu kenarına yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Vali Akbıyık, eş Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi önünde bekleme yapan yaralıların ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve yaklaşan kış ayları nedeniyle de tüm hazırlıklarını tamamlamalarını isteyen Vali Akbıyık, “Vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin. Artık Hakkari'mizde yavaş yavaş kış şartları başlıyor. Onun için trafik kurallarına biraz daha dikkat edeceğiz. Emniyet kemerimizi takacağız, kış lastiklerine geçip zincirlerimizi takmaya bağlayacağız. Bu vesile ile bunu da duyuralım, bütün sürücülerimizi uyarılmış olalım ki bugün olduğu gibi üzücü sonuçlar da olmasın. Ben vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum” dedi.

Ticari taksi duraklarını da ziyaret eden Vali Akbıyık, trafik kuralları ve kış lastiği uygulamasına tüm sürücülerin uyması uyarısında bulundu.

Beraberindekilerle birlikte çevre yolundan Bulvar Caddesi'ne kadar 1,5 kilometre yaya yürüyen Vali Akbıyık, esnaf ve yolda geçen vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Esnafların iş yerlerine giderek bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Vali Akbıyık'ı karşılarında gören vatandaşlar ise, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.