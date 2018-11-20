Vali Akbıyık, yöresel kıyafetler hakkında bilgi aldı

Vali İdris Akbıyık, merkez ve ilçelerdeki ziyaretlerini sürdürüyor. Bir süre önce belediye tarafından yapılan ve yapılmakta olan hizmetleri yerinde inceleyen Vali Akbıyık, şimdi de kent merkezindeki esnafları tek tek ziyaret etti. Beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile çevre yolu ve Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Vali Akbıyık, sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Yöresel kıyafet satan esnaflarla da görüşen Vali Akbıyık, rengarenk kıyafetlerin nereden geldiği ve fiyatları hakkında bilgi aldı.

İl merkezi, ilçe ve köylerde ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık, güvenlik güçlerini de ziyaret ederek görevlerinden başarılar diledi.