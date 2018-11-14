Vali Akbıyık, yöresel ürünler fuarının açılışını yaptı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye'nin farklı illerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği 'Yöresel Ürünler Fuarı' açılışını yaptı.

Vali İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte Hakkari eski valiliği önünde açılan fuarda ve 20 ilden yaklaşık 70 çeşit ürün sergilendiği “Yöresel Ürünler Fuarı” açılışını yaptı. Birçok yöreye ait farklı gıdaların tanıtıldığı fuarın hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Akbıyık, esnaflara bul kazançlar diledi. Kuruyemiş çeşitleri, Bursa zeytini, Afyon sucuğu, biber çeşitleri, baharatlar, Malatya pazarı, Isparta gül ürünleri, doğal sabunlar, hediyelik eşya ve Hatay karadut şurubu ile birçok ürünün standını tek tek dolaşan Vali Akbıyık, yöresel ürünler fuarının Hakkari'ye renk kattığını söyledi.

Yöresel ürünler etkinliği organizatörü Nurettin Bilgili ise, Vali İdris Akbıyık ve İl Emniyet Müdürün S. Suvat Dilberoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek, fuarda 20 farklı ilin ürünlerinin sergilendiğini belirterek, fuarın 20 Kasım 2018 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.