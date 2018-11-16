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Vali Akbıyık'a ziyaretler devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliğine atanan İdris Akbıyık’a ziyaretler devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliğine atanan İdris Akbıyık'a ziyaretler devam ediyor.


Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Öte yandan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Müdür Yardımcısı Esat Mahmut Partal ile karayolları personelleri de, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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